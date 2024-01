Jéssica Bate-Estaca é ex-campeã do UFC e terá duro desafio pela frente - (Foto: Reprodução UFC)

Jéssica Bate-Estaca é ex-campeã do UFC e terá duro desafio pela frente(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 27/01/2024 12:00

Visto pelos fãs como um dos eventos mais aguardados do ano no MMA, o UFC 300, que está marcado para acontecer no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), teve mais um importante combate anunciado. Nesta sexta-feira (26), por meio das redes sociais, a organização anunciou oficialmente o combate entre brasileiras envolvendo a ex-campeã Jessica Bate-Estaca e Marina Rodriguez, que será válido pelo peso-palha feminino, categoria que atualmente tem Weili Zhang como campeã.



Coincidentemente, a campeã Weili Zhang também estará em ação no card do UFC 300, onde defenderá seu cinturão peso-palha diante da também chinesa Yan Xiaonan. Por conta disso, a tendência é que a vencedora do confronto entre Jessica e Marina fique bem próxima de uma disputa de título na divisão até 52kg.