McGregor está no filme "Road House" ao lado da estrela de Hollywood, Jake Gyllenhaal (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 28/01/2024 10:00

A grande estrela do UFC, Conor McGregor, anunciou no último dia de 2023 seu retorno ao MMA para o dia 29 de junho, na International Fight Week (Semana Internacional da Luta), em Las Vegas (EUA), contra o americano Michael Chandler, com quem dividiu o protagonismo do reality show "The Ultimate Fighter 31". Todavia, enquanto o combate não é confirmado oficialmente pelo Ultimate, o irlandês protagonizará outro momento importante fora do octógono.



McGregor estará presente no filme "Road House", que será lançado via streaming no Prime Video no dia 21 de março. Em trailer divulgado na última quinta-feira (25), o ex-campeão duplo do UFC enfrenta o protagonista do filme, “Dalton”, interpretado pela estrela de Hollywood, Jake Gyllenhaal, que já participou de diversos filmes, com destaque para: "O Dia Depois de Amanhã" (2004), "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) e "O Segredo de Brokeback Mountain" (2005), pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar para o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação.

Road House, um remake do filme de ação de sucesso de 1989, traz Gyllenhaal como um ex-lutador do UFC, mas que passou por algumas dificuldades e se tornou segurança. Com isso, seu caminho se cruza com o vilão do ramo imobiliário, interpretado por Conor McGregor, que pretende comprar seu local de trabalho.



Conor McGregor, atualmente com 35 anos, não luta desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna durante duelo contra Dustin Poirier. O último resultado positivo do irlandês aconteceu em janeiro de 2020, após nocautear Donald Cerrone. Como citado, vale lembrar que a luta anunciada por Conor contra Michael Chandler ainda não foi confirmada pelo UFC.

Assista ao trailer: