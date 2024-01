Xavi - Foto: Josep LAGO / AFP

Xavi Foto: Josep LAGO / AFP

Publicado 25/01/2024 20:00

Rio - O Barcelona pode terminar a temporada 2023/24 sem títulos. Atual campeão espanhol, o Barça não está na briga pelo título espanhol e foi eliminado na semifinal da Copa do Rei, nesta última quarta-feira (24), após a derrota por 4 a 2 diante do Athletic Bilbao. O técnico Xavi Hernández admitiu deixar o clube no final da temporada se a falta de competitividade persisir.

"Se não estivermos no nível certo de competividade no final da temporada, o normal é que eu tenha que sair. É o mesmo com todos os treinadores. Estamos em um grande clube, eu sei onde estou e eles vão exigir que eu ganhe títulos ou pelo menos possa competir por eles. Nós competimos (contra o Athletic Bilbao), estivemos perto (da vitória), lutamos e demos tudo de nós, mas contra uma equipe muito boa", disse.

Atual campeão espanhol, o Barcelona é o terceiro colocado do campeonato e está oito pontos atrás do líder Girona, além de sete do vice-líder Real Madrid - ambos com um jogo a menos. Em 2023/24, o Barça foi vice-campeão da Supercopa da Espanha após ser goleado pelo rival Real Madrid por 4 a 1, além de eliminado na semifinal da Copa do Rei. O clube catalão não é um dos favoritos na Liga dos Campeões.

Após a eliminação na semifinal da Copa do Rei diante do Athletic Bilbao, o Barcelona tenta juntar os cacos e volta a campo no próximo sábado (27), às 14h30 (de Brasília), contra o Villarreal, no Estádio Olímpico da Catalunha, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Na competição, o Barça soma três vitórias seguidas e está invicto há quatro partidas.