O atacante Vegetti é um dos desfalques do Vasco para o jogo contra o Madureira - Leandro Amorim / Vasco

O atacante Vegetti é um dos desfalques do Vasco para o jogo contra o MadureiraLeandro Amorim / Vasco

Publicado 25/01/2024 18:56

Rio - O Vasco divulgou, na noite desta quinta-feira (25), a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Madureira, às 21h30, em São Januário, válida pela terceira rodada da Taça Guanabara.

Para o jogo, o Cruz-Maltino contará com o retorno dos seus principais jogadores, que estavam em Punta del Este, no Uruguai, para a disputa do torneio de pré-temporada "Serie Rio de la Plata". Vegetti, Medel e Lucas Piton, entretanto, serão poupados para o jogo contra o Madureira.

Além deles, Orellano também não foi relacionado para o jogo contra o Tricolor Suburbano. O argentino já demonstrou sua vontade em não permanecer no Vasco e, com isso, a comissão técnica cruz-maltina já não conta com o jogador para o restante da temporada. Além dele, Capasso não jogará contra o Madureira por opção técnica.

Confira abaixo a lista de jogadores relacionados do Vasco para o duelo contra o Madureira.