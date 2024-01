Terceira camisa do Vasco, em homenagem a centenário da Resposta Histórica de 1924, está em leilão - Digulvação

Publicado 25/01/2024 18:22

Como parte da comemoração do centenário da Resposta Histórica, marco na luta contra o racismo no futebol em 1924, o Vasco doou terceiros uniformes, inspirados nos Camisas Negras, para um leilão beneficente. O valor arrecadado em parceria com a Play For a Cause será destinado a ações do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.



Serão 11 camisas utilizadas pelos titulares na vitória por 1 a 0 sobre o San Lorenzo, em amistoso no Uruguai no dia 19, pela Série Río de La Plata 2024. Os itens têm os autógrafos dos jogadores e o lance inicial é de R$800.



Além disso, outras 11 camisas, estas usadas pelo time B no 3 a 3 com o Sampaio Corrêa, dia 21 pelo Campeonato Carioca, também vão a leilão. Os lances iniciais mais uma vez começam por R$ 800 para os itens autografados.



Os uniformes em exposição são estampados com nomes de personalidades da luta contra o preconceito racial no mundo, como Luiz Gama, Abdias do Nascimento, Zumbi dos Palmares, Conceição Evaristo, Rosa Parks, Milton Santos, Jesse Owens, Lewis Hamilton, Martin Luther King Jr., Sueli Carneiro, Nelson Mandela.



Além disso, todas as camisas têm a marca do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e o patch “1924 -Lutaremos por esse ideal até o fim”, em referência ao centenário da Resposta Histórica.



O leilão está no ar até o dia 1 de fevereiro, através do site da Play For a Cause.