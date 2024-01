Vasco enviou ofício à CBF solicitando a criação do "Troféu Roberto Dinamite" para o artilheiro - Daniel RAMALHO / Vasco da Gama football team / AFP

Vasco enviou ofício à CBF solicitando a criação do "Troféu Roberto Dinamite" para o artilheiroDaniel RAMALHO / Vasco da Gama football team / AFP

Publicado 25/01/2024 12:55 | Atualizado 25/01/2024 13:01

Rio - A CBF está avaliando realizar uma homenagem a Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, no Campeonato Brasileiro de 2024. O clube enviou um ofício à entidade sugerindo uma ideia, no último dia 8 de janeiro. A confederação, no entanto, ainda não tomou uma decisão, segundo informações do "ge".

O Vasco solicitou a criação do "Troféu Roberto Dinamite" para o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador é o maior artilheiro da história da competição com 190 gols. O filho Rodrigo Dinamite se reuniu nesta última quarta-feira (24) com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

"Tendo em vista a carreira e os feitos incomparáveis de Roberto Dinamite, viemos solicitar a esta Confederação Brasileira de Futebol que institua o TROFÉU ROBERTO DINAMITE a ser outorgado anualmente ao artilheiro do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A", disse o Vasco em ofício.

Em 2024, o Vasco comemora os 50 anos do primeiro título brasileiro. Este também foi o primeiro e único conquistado por Roberto Dinamite. O maior ídolo da história do clube morreu no dia 8 de janeiro de 2023. Dinamite é o maior artilheiro do Vasco (708 gols), do Brasileirão (190) e do Carioca (284).