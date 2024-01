Valor para tirar Cuéllar do mundo árabe foi considerado alto pela 777 Partners, dona da SAF do Vasco - Divulgação / Al-Shabab

Publicado 25/01/2024 12:30

Rio - O Vasco desistiu da contratação do volante Gustavo Cuéllar, do Al-Shabab, da Arábia Saudita, e mira outros nomes para o meio-campo. A negociação esfriou após os números pedidos clube árabe, considerados fora do orçamento da 777 Partners, dona da SAF do Cruz-Maltino. As informações são do portal 'Goal'.

Na quarta-feira (24), o Vasco entrou em contato com o staff do colombiano para alertar que não avançará nas tratativas. A diretoria do clube deseja um jogador que atue como segundo homem de meio-campo, e o tratava como a principal alternativa para a função.

Algumas opções do futebol brasileiro e de países sul-americanos estão sendo avaliadas, mas os nomes foram mantidos em sigilo. Cuéllar, então, é página virada dentro do clube. O jogador de 31 anos, que tem passagem pelo Flamengo, tem contrato com o Al-Shabab até o meio de 2026.