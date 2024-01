Lateral-esquerdo Leandrinho renovou com o Vasco até janeiro de 2027 - Divulgação/Vasco

Publicado 24/01/2024 16:20 | Atualizado 24/01/2024 17:37

Rio - O Vasco anunciou, nesta quarta-feira (24), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Leandrinho, de 18 anos, revelado nas categorias de base do clube e uma das principais joias do elenco sub-20. O novo vínculo do jogador com o Cruz-Maltino tem validade até janeiro de 2027.

Leandrinho estreou pelos profissionais no primeiro compromisso do Vasco em 2024, na vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o jogador foi o grande destaque da partida e marcou o segundo gol da equipe.

"Fico muito feliz de renovar com este clube gigante. Estou aqui desde os sete anos de idade, é a minha segunda casa. É muito gratificante fazer parte desse momento de reestruturação e valorização que o clube vive e pode ter certeza que darei minha vida em campo pelo Vasco", celebrou o jogador.

Pela base do Gigante da Colina, o jovem conquistou dois Cariocas Sub-17, em 2021 e 2022 e o Carioca Sub-20 em 2023. Gerente Executivo do Futebol de Base, Rodrigo Dias comemorou a renovação.

"Leandrinho chegou ao clube com 7 anos de idade e passou por todas as etapas de formação do atleta. Está no seu segundo ano de Sub-20 e vem evoluindo bastante. Foi bem no profissional e é um jogador iniciando a transição. Hoje a estabilidade do clube nos permite pensar nesse momento com planejamento, ele vem trabalhando bastante e é merecedor dessa renovação de contrato."