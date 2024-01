Capasso sofreu um corte na cabeça após levar cotovelada no jogo Vasco x Boavista - Reprodução de Instagram

Capasso sofreu um corte na cabeça após levar cotovelada no jogo Vasco x BoavistaReprodução de Instagram

Publicado 24/01/2024 11:43

entrou com uma notícia de infração contra o atacante por causa da cotovelada que deu em Capasso,

O Vasco foi ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) para pedir uma punição a Matheus Lucas, do Boavista. A SAFpor causa da cotovelada que deu em Capasso, na vitória do Gigante da Colina por 2 a 0 , na estreia no Campeonato Carioca. A informação é do 'ge' e foi confirmada por O Dia.

A Procuradoria do TJD-RJ prepara a denúncia e pediu para que o Vasco incluísse no pedido a súmula da partida. Entretanto, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães não citou o lance no relato sobre as ocorrências do jogo.



Capasso levou a cotovelada na parte de trás da cabeça durante a disputa de um lance, aos 32 minutos do primeiro tempo. O zagueiro precisou ser atendido e sangrou bastante com o corte no local.



Apesar do lance duro, a arbitragem não puniu Matheus Lucas. O zagueiro argentino continuou na partida e, depois, postou no Instagram uma foto da cabeça com o corte.



"Deixo para vocês uma foto do presentinho que ganhei", escreveu.