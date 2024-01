Rafael Paiva retorna ao Vasco após passagem na base do Palmeiras - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/01/2024 12:55 | Atualizado 23/01/2024 13:03

Rio - O Vasco anunciou nesta terça-feira (23) o novo treinador da categoria sub-20. O técnico Rafael Paiva chega para o lugar de William Batista , demitido após comandar o time profissional nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca.

"Estamos muito felizes com o retorno de Rafael. É uma grande pessoa e um excelente profissional. Vai contribuir bastante na formação de grandes atletas para servir a nossa equipe principal, como a base tem feito na história do clube. Atletas protagonistas com boa qualidade técnica e coragem", disse o gerente executivo do futebol de base do Vasco, Rodrigo Dias.

Rafael Paiva, de 39 anos, já teve uma passagem pelo Vasco, onde foi campeão Carioca e da Recopa Sub-17 em 2021. Ele estava no Palmeiras desde 2022, onde comandou a categoria sub-17 e foi bicampeão da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Supercopa, além de campeão do Paulistão em 2022.

O treinador também tem passagem pela seleção brasileira. Ele foi auxiliar do Brasil na Copa do Mundo da categoria sub-17, na Indonésia, no ano passado. Rafael Paiva passou pelas categorias de base do São Paulo, Guarani e do Guangzhou Evergrande, da China.