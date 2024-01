Serginho em treino do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Serginho em treino do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 22/01/2024 19:32

GIGANTE! No último dia da pré-temporada, Serginho aprendeu a andar de bike. pic.twitter.com/HFfUJjkXMG — News Almirante (@NewsAlmirantee) January 22, 2024

Rio - O atacante Serginho, do Vasco, fez valer as aulas que teve de seus companheiros para aprender a andar de bicicleta durante a pré-temporada do clube, no Uruguai. Em vídeo publicado pelo zagueiro Maicon nesta segunda-feira (22), o jogador aparece já pedalando sozinho.