Marlon Gomes, meia do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 22/01/2024 14:59 | Atualizado 22/01/2024 14:59

Rio - O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está em negociações com o Vasco pela contratação do meio-campista Marlon Gomes. A informação foi dada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, que ainda noticiou que há otimismo para que o acordo seja selado.

Cria do Gigante da Colina, Marlon Gomes estreou pelos profissionais em 2022. Naquele ano, marcou dois gols e deu duas assistências em 18 jogos. Além disso, foi peça importante para o acesso do Vasco à elite do futebol brasileiro.

Já na última temporada, o meio-campista entrou em campo em 26 jogos e deu uma assistência. O contrato do jovem com o Cruz-Maltino é válido até o fim de 2026. Neste início de ano, ele está com a seleção brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico.