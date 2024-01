Em São Januário, a SAF já realizou a pintura da arquibancada e a atualização dos equipamentos de incêndio - Cleber Mendes / Agência O Dia

Em São Januário, a SAF já realizou a pintura da arquibancada e a atualização dos equipamentos de incêndioCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 22/01/2024 15:15

Rio - A SAF do Vasco deu início, nesta segunda-feira (22), à restauração da fachada histórica do Estádio São Januário. A ação faz parte do cronograma de melhorias que o clube fará em sua casa e também nos centros de treinamento, de acordo com o 'ge'.

O Cruz-Maltino tem R$ 20 milhões separados para investir na estrutura do futebol. Em dezembro de 2023, o orçamento foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da SAF. Em São Januário, a SAF já realizou a pintura da arquibancada e a atualização dos equipamentos de incêndio, o que permitiu que o estádio estivesse apto para receber partidas de acordo com as regras do Corpo de Bombeiros.

Também há mobilização por reparos nos centros de treinamento do clube. As obras no CT Moacyr Barbosa ainda não fazem parte da reforma ampla do local - o que ainda não tem data para acontecer -, que é uma obrigação contratual da SAF. Entretanto, melhorias já foram realizadas para a volta dos principais jogadores do Vasco, que estavam em pré-temporada no Uruguai.

Na próxima quinta-feira (25), o Vasco enfrenta o Madureira, às 21h30, em São Januário, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Para esta partida, o técnico Ramón Díaz deve escalar o time titular.