Vasco enfrentou o Deportivo Maldonado em amistoso no Uruguai - Leandro Amorim/Vasco

Vasco enfrentou o Deportivo Maldonado em amistoso no UruguaiLeandro Amorim/Vasco

Publicado 21/01/2024 23:21

Rio - Com gol de Payet, o Vasco venceu o Deportivo Maldonado por 1 a 0, neste domingo (21), em amistoso no Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Este, no Uruguai. O Cruz-Maltino teve o controle da partida, praticamente não foi ameaçado e venceu sem muitas dificuldades.

O Vasco encerra a participação em Punta del Este, no Uruguai, com duas vitórias em dois jogos. Além da vitória sobre o Deportivo Maldonado, do Uruguai, o Gigante da Colina também venceu o San Lorenzo, da Argentina, pelo mesmo placar.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Punta del Este. O Vasco teve o controle da posse de bola e quase não foi ameaçado, mas não conseguiu transformar o domínio em oportunidades. As melhores chances surgiram somente na reta final da etapa inicial nos pés de Payet e Vegetti, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

O panorama não mudou tanto na etapa final. O Vasco seguia com o controle da partida, mas com dificuldade de furar a retranca do Deportivo Maldonado, que quase não ameaçou o goleiro Léo Jardim em 90 minutos. A superioridade vascaína foi transformada em gol aos 17, com Payet, que aproveitou a jogada de David e Praxedes pela direita.

Com o controle da partida e a vantagem no placar, o Vasco administrou o resultado. O técnico Ramón Díaz aproveitou para testar os jogadores e mudou bastante a equipe. Somente Léo Jardim, Payet e Lucas Piton não foram substituídos. No fim, o clima esquentou com uma discussão entre Payet e Sebastián González, e depois com a expulsão de Alfaro por uma entrada mais ríspida em Rossi.

Vasco 1 x 0 Deportivo Maldonado

Data e horário: 21/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Este, no Uruguai

Vasco: Léo Jardim; Medel (Praxedes, min. 0'/2ºT), João Victor (Puma Rodríguez, min. 29'/2ºT) e Léo (Maicon, min. 29'/2ºT); Paulo Henrique (Robert Rojas, min. 19'/2ºT), Jair (Zé Gabriel, min. 19'/2ºT), Paulinho (Serginho, min. 19'/2ºT), Payet e Lucas Piton; David (Rossi, min. 29'/2ºT) e Vegetti (Rayan, min. 17'/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

Deportivo Maldonado: Guillermo Reyes; Petryk, Menosse (Gian Trasante, min. 13'/2ºT), Diana (Fuica, min. 16'/2ºT) e Alfaro; Lucas Núñez (Ángel Rodríguez, min. 14'/2ºT), Centeno (Lucas Fernández, min. 30'/2ºT), Cantera (Cartagena, min. 0'/2ºT) e Pablo González (Nichele, min. 16'/2ºT); Toledo (Agustín Rodríguez, min. 14'/2ºT) e Marco Ruben (Elías de León, min. 12'/1ºT [Sebastián González, min. 29'/2ºT]). Técnico: Joaquín Boghossian

Gols: Payet, aos 17' do 2ºT (1-0)

Cartão amarelo: João Victor, Jair, Paulinho e Payet (VAS); Agustín Rodríguez e Sebastían González (DPM)

Cartão vermelho: Alfaro (DPM)