Cuéllar já trabalhou com Ramón Díaz no Al-Hilal - Divulgação / Al-Shabab

Publicado 21/01/2024 21:50 | Atualizado 21/01/2024 21:56

Rio - Cuellar não deve jogar no Vasco. O Al-Shabab, da Arábia Saudita, não entrou em acordo com o clube carioca e congelou as negociações pelo volante colombiano, segundo informações do "ge". O clube saudita não deseja liberar um dos principais jogadores do elenco sem uma compensação financeira.

O Vasco apostava no desejo do jogador em retornar ao futebol brasileiro e trabalhar novamente com Ramón Díaz. Cuellar foi treinado pelo argentino no Al-Hilal, também da Arábia Saudita, entre 2022 e 2023. Porém, o Al-Shabab não reduziu a pedida pela rescisão do contrato e esfriou a negociação.

Com Cuellar distante, o Vasco volta as atenções ao mercado em busca de um volante. Reforçar a posição é uma prioridade da diretoria vascaína. Zé Gabriel é o titular da função. O Gigante da Colina já anunciou quatro reforços: os zagueiros João Victor e Robert Rojas, e os atacantes David e Adson.