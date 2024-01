Camisa do Vasco utilizada no amistoso contra o San Lorenzo - Leandro Amorim / Vasco

A casa de apostas "EstrelaBet", que tinha um acordo com o Vasco para ocupar o espaço nobre de patrocinador máster da camisa do clube, recuou em tal acerto e as negociações correm o risco de melar. A empresa pagaria R$ 45 milhões ao Cruz-Maltino por ano, dobrando o valor da patrocinadora anterior. As informações são do "ge".

A Estrelabet pagaria à SAF R$ 45 milhões por ano, em um contrato de duas temporadas, em negociação que pode chegar a R$ 55 milhões anuais, em caso de metas cumpridas. Entretanto, a empresa voltou atrás nos valores nos últimos dias e, sabendo que os contratos não haviam sido assinados, as conversas ainda não estão definidas. Entretanto, nada ainda foi cancelado.

Por outro lado, o Vasco volta a estar aberto para ouvir outras propostas na busca por um patrocínio máster. O clube recebeu outras ofertas nos últimos dias e tem negociações em andamentos.

O Vasco está na busca de um novo patrocinador após rescindir seu contrato com a "PixBet", que pagava R$ 22 milhões por ano. Para quebrar o acordo com a antiga patrocinadora máster, a 777 Partners irá desembolsar R$ 4 milhões. A marca, que estava no clube desde 2021, já foi retirada de todos os espaços de exposição previstos - como uniformes, site e placas de publicidade do clube.