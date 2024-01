Medel é o capitão do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 19/01/2024 17:26

Rio - O zagueiro Gary Medel voltou a comentar sobre um possível interesse do Boca Juniors em seu futebol. Ele, que já atuou no clube argentino em 2010 e 2011, se disse grato aos Xeneizes, porém afirmou que a possibilidade dele retornar à Buenos Aires é baixa, pois está muito feliz no Vasco. O chileno, inclusive, afirmou que tem o desejo de renovar seu contrato com o time de São Januário.

"Sou grato aos torcedores do Boca que sempre me encanta, me dizem coisas bonitas, mas parece difícil (retornar ao Boca)", afirmou Medel, em entrevista à "Radio Mitre".

"Aqui no Vasco estou muito feliz, as pessoas também me amam muito. Tenho um contrato até dezembro, mas espero poder prolongá-lo um pouco mais", garantiu o chileno.

Contratado na janela de transferências do meio do ano passado, Medel tem contrato com o Vasco válido até o final de 2024. Ele, que é o capitão do time treinado por Ramón Díaz, é uma das principais lideranças dentro e fora de campo, e um dos principais responsáveis para a permanência do Cruz-Maltino na primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Ao todo, o chileno fez 20 jogos com a camisa cruz-maltina. Apesar de não ter nenhum gol feito, nem assistência, o experiente zagueiro de 36 anos é um dos principais da defesa do Vasco.