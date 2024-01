Leandrinho foi o destaque na estreia do Vasco no Campeonato Carioca - Divulgação/Vasco

Publicado 19/01/2024 10:00 | Atualizado 19/01/2024 10:01

Rio - O Vasco estreou com vitória no Campeonato Carioca de 2024. Com gols de Capasso e Leandrinho, o Cruz-Maltino venceu o Boavista por 2 a 0, nesta quinta-feira (18), em São Januário, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. O técnico William Batista, do sub-20, que foi escolhido para comandar a equipe no início do estadual, exaltou o empenho dos jogadores e valorizou o triunfo.

"Fica (de positivo) a agressividade e empenho dos jogadores. Pegamos um clube que treina há quase dois meses. Em algum momento não conseguimos pressionar em bloco alto, mas os jogadores se mantiveram resilientes para ganhar os duelos. Fica também a boa partida do Leandrinho e de alguns jogadores da base. Sabemos que é só o início, mas tem muita coisa para acontecer na vida deles", disse.

"A sensação de vencer com a torcida é única. A torcida do Vasco é impressionante. Em alguns momentos dá vontade até de cantar música junto com eles. Gosto muito de todas as músicas. Estou realizando um sonho, assim como os jogadores. No início a gente falou que era a realização de muitos sonhos e que ficaríamos felizes por ser de uma maneira positiva. Hoje todos vão dormir felizes", completou.

Com a vitória, o Vasco começa o Carioca em segundo lugar, com três pontos. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo (21) em duas competições diferentes. O time reserva entra em campo pelo estadual, contra o Sampaio Corrêa, às 20h30 (de Brasília), em Saquarema, enquanto o time principal enfrenta o Deportivo Maldonado, no mesmo horário, em amistoso no Uruguai.