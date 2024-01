Orellano em treinamento pelo Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 19/01/2024 18:29

Rio - Ainda com futuro indefinido, o atacante Luca Orellano, do Vasco, despertou interesse de mais um clube. Segundo o "IG", o Talleres, da Argentina, quer contar com o jogador em seu elenco e monitora a situação.

Orellano é um desejo antigo do Telleres. Internamente, o time de Córdoba vê um grande potencial no atacante argentino e por isso o mantém em seu radar.

Nos últimos dias, Orellano deixou claro ao Vasco que não deseja permanecer no Brasil. Além do Talleres, ele despertou interesse do Boca Juniors, do Cruzeiro e do Barcelona de Guayaquil.

Orellano foi o maior investimento do Vasco no ano passado e estava nos planos para 2024. O jogador custou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões) e assinou contrato até dezembro de 2025. Na última temporada, foram 23 jogos, um gol e uma assistência.