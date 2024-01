Bandeira do Vasco em São Januário - Rafael Ribeiro/Vasco

19/01/2024

Rio - O Vasco anunciou que fechou um acordo com o SBT para transmissão dos jogos do time como mandante no Campeonato Carioca. O primeiro jogo do Cruz-Maltino exibido na emissora será o contra o Madureira. Esta partida, válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, acontecerá no dia 25 de janeiro (quinta-feira), às 20h, em São Januário.

Com o acordo, o Vasco terá uma transmissão multiplataforma dos compromissos como mandantes no Estadual. O torcedor poderá assistir às partidas do time na TV aberta (SBT), em canais fechados (SporTV ou Premiere) e também no YouTube (CazéTV).

No comunicado oficial, o Cruz-Maltino também informou que os dirigentes estão em busca de "um novo patrocinador máster, parceria que deve ser anunciada durante o Cariocão".

As três operações apresentam números superiores em comparação com os demais retransmissores da competição. O modelo de exibição dos jogos do Vasco foge do padrão é um dos primeiros a atingir os principais formatos de acesso aos jogos sem a utilização de canais próprios.



Essa é mais uma etapa do trabalho interno que está sendo realizado pela gestão do clube para ampliação das receitas. Com as ações fora das quatro linhas, o Vasco bateu o recorde de arrecadação comercial em 2023 e, atualmente, a prioridade dos dirigentes está na busca por um novo patrocinador máster, parceria que deve ser anunciada durante o Cariocão.