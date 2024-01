Erick Marcus em ação pelo Vasco contra o San Lorenzo - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 19/01/2024 18:09

Autor da assistência para o gol de Léo na vitória do Vasco contra o San Lorenzo, o atacante Erick Marcus projetou a sua temporada com o Cruz-Maltino em 2024. Ele, que se diz 100% recuperado das lesões que sofreu no ano passado, afirmou que espera ter "o melhor ano de sua vida" e revelou que terá uma referência para chegar nesse objetivo: Gabriel Pec.

"O Pec é uma referência para mim. Me espelho muito nele, nessa dedicação dele para marcar. Às vezes, me esqueço até de ficar atacando, porque procuro mais marcar, o meu pai me chama a atenção para eu ir mais para frente", disse Erick Marcus, em entrevista coletiva após o treinamento desta sexta-feira (19).

"(Esse ano) estou mais tranquilo, mais maduro. O Pec é um irmão meu, que me dá confiança nos jogos para sempre arriscar mais. Esse ano, vou dar o meu melhor para ser o melhor ano da minha vida", complementou.

No Vasco desde os 12 anos, Erick Marcus é ponta esquerda de origem. Entretanto, no amistoso contra o San Lorenzo, foi testado por Ramón Díaz na direita, onde saiu o lance que gerou o gol de Léo. O jogador comentou que está se adaptando à posição, e comemorou a jogada que originou o tento do zagueiro cruz-maltino.

"O Payet recebeu uma bola na direita e fui feliz em acertar o cruzamento para o Léo fazer o gol. Eu estou me adaptando a jogar no lado direito. Ontem foi um jogo muito difícil, truncado, mas dei meu melhor e saímos com resultado positivo. No lado esquerdo, me sinto em casa", afirmou Erick Marcus.

Erick Marcus ficou parte da temporada passada fora por conta de uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Ele, que marcou dois gols e fez duas assistências em 23 jogos na sua primeira temporada como profissional, enalteceu o trabalho do Vasco com suas categorias de base.

"A base do Vasco é muito forte. Ontem terminou no Rio, tinha nove jogadores em campo. Quando subimos para o profissional, parece que estamos aqui há anos. Eles acolhem muito bem a gente. A base do Vasco sempre foi muito forte, revelando grandes jogadores. Não travamos, não temos dificuldade de chegar jogando", concluiu.