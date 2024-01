Leandrinho foi o destaque na estreia do Vasco no Campeonato Carioca - Divulgação/Vasco

Leandrinho foi o destaque na estreia do Vasco no Campeonato CariocaDivulgação/Vasco

Publicado 18/01/2024 21:36

Rio - Ainda sem o elenco principal, que está em pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai, o Vasco estreou no Campeonato Carioca na noite desta quinta-feira (18) e com o pé direito. Com equipe alternativa formada por jogadores sem espaço e comandada por William Batista, do sub-20, o Cruz-Maltino, em São Januário, venceu com autoridade o Boavista pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Capasso e pelo lateral-esquerdo Leandrinho, de apenas 18 anos, que foi o grande nome da partida.

Da equipe escalada para o primeiro compromisso, destaques para o argentino Luca Orellano, que participou de um dos gols, e Cauã Paixão, artilheiro do time na Copinha com três gols. Com intensidade nos inícios dos dois tempos, o Cruz-Maltino construiu o resultado.

O jogo

Logo cedo, com apenas um minuto de jogo, Orellano se apresentou para cobrar falta pelo lado direito do gramado e cruzou na medida para o zagueiro argentino pegar de primeira, escorando na segunda trave e tirar do alcance do goleiro André Luiz.

A primeira etapa foi separada em dois recortes. O Boavista cresceu no duelo e levou muito perigo à meta defendida por Halls, mas o Vasco voltou da parada técnica - na casa dos 25 minutos - com postura diferente e voltou a controlar o jogo. Paixão, jovem centroavante que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi bastante acionado e perdeu boas oportunidades dentro da área.



Na volta do intervalo, o Vasco, mais uma vez, golpeou cedo. Brilhou a estrela de outro destaque da Copinha. Paixão recebeu lançamento e encontrou De Lucca, que ajeitou para o lateral-esquerdo Leandrinho acertar belo chute da entrada da área e marcar um golaço para ampliar o marcador e acalmar o cenário.



Leandrinho foi um dos destaques da segunda etapa principalmente no setor ofensivo. O jovem, de 18 anos, construiu boas jogadas em triangulação e foi a principal arma nos contra-ataques. Em uma das boas jogadas, avançou e achou lindo passe nas costas da defesa, mas Paixão, seu companheiro na base, parou novamente no goleiro André Luiz.

O técnico William Batista ainda aproveitou o placar confortável e sem riscos para testar alguns outros jovens das categorias de base, como Estrella, meia, Lucas Eduardo, volante, e Léo Jacó, atacante.

Tirando o peso da estreia com uma boa vitória diante de aproximadamente 13 mil torcedores em São Januário, o Vasco agora vira a página e foca no segundo compromisso pelo Estadual, no domingo (21), às 20h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Elcyr Resende, em Bacaxá.

Ficha técnica



Vasco 2 x 0 Boavista



Local: São Januário

Data e hora: 18/1 (quinta-feira;), às 19h30 (de Brasília)

Arbitragem: Wagner do Nascimenti Magalhães

Assistentes: Carlos Henrique Alves e Márcia Alves



Gols: Capasso 1'/1ºT e Leandrinho 2'/2ºT (VAS)



Cartões amarelos: Raul Cardoso, Léo Costa, Alyson e Ryan Guilherme (BVT)



VASCO: Halls; Miranda (Paulinho), Capasso, Zé Victor e Leandrinho; Rodrigo (Léo Jacó), Barros (Lucas Eduardo), Mateus Carvalho e De Lucca (Estrella); Orellano (Victão) e Paixão. Técnico: William Batista.



BOAVISTA: André Luiz; Raul Cardoso (Mateus Ludke), Sheldon, Mizael e Alyson; William Oliveira (Léo Costa), Ryan Guilherme e Crystopher; Matheus Lucas (Cristian), Matheus Alessandro e Jeffinho (Gabriel Conceição). Técnico: Filipe Cândido.