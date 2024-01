Robert Rojas em treinamento pelo Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/01/2024 13:34

Contratado nesta janela de transferências, o zagueiro Robert Rojas teve seu nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está apto para fazer sua estreia pelo Vasco. O paraguaio, entretanto, não fará seu primeiro jogo pelo Cruz-Maltino nesta quinta-feira (18), contra o Boavista.

Nome de Robert Rojas regularizado no BID da CBF Reprodução Rojas está com o elenco principal do Vasco em Punta del Este, para a disputa da pré-temporada. O paraguaio, inclusive, deve ser titular no jogo-treino que o Cruz-Maltino fará nesta quinta-feira (18), às 22h15, contra o San Lorenzo.

Com isso, a tendência é que Rojas faça sua estreia oficial pelo Vasco contra o Madureira, na próxima quinta-feira (25). A pré-temporada do Cruz-Maltino já terá se encerrado e, com isso, o elenco principal da equipe de Ramón Díaz já deve estar no Rio e à disposição de disputar o Carioca.

Robert Rojas chegou ao Vasco em empréstimo junto ao River Plate válido até o final de 2024, com o Cruz-Maltino desembolsando R$ 900 mil pela negociação. O acordo também conta com uma opção de compra, caso o zagueiro cumpra as metas estipuladas.