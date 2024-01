Ramón Díaz comanda treino do Vasco em Punta del Este - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 17/01/2024 19:25

Rio - O torcedor do Vasco terá a primeira chance de ver o time em campo com os reforços para 2024 nesta quinta-feira (19), às 22h15 (de Brasília), quando a equipe enfrenta o San Lorenzo, dsa Argentina, em amistoso realizado no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. O time deve ter pelo menos duas caras novas.

Segundo o site "ge", a tendência é que Ramón Díaz mande a campo um time parecido com o que venceu a seleção de Maldonado por 4 a 0, no último sábado (13). A única dúvida é no ataque, já que David, titular no sábado, ainda não foi anunciado oficialmente por causa de questões burocráticas. Caso ele não jogue, Payet deve ficar com a vaga. Na defesa, os novatos Robert Rojas e João Victor estão confirmados.

A provável escalação do Vasco para o amistoso tem Léo Jardim, Robert Rojas, João Victor, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, David (Payet), Rossi e Vegetti.

Por conta da pré-temporada em Punta del Este, o Vasco atuará nos primeiros jogos do Carioca com uma equipe formada em sua maioria por garotos. O primeiro duelo será nesta quinta-feira (18), contra o Boavista, às 19h30 (de Brasília), em São Januário.