Serginho em treino do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Serginho em treino do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 17/01/2024 16:10

Rio - O atacante Serginho, do Vasco, resolveu aprender a andar de bicicleta durante a pré-temporada do clube em Punta del Este, no Uruguai. O jogador de 28 anos vem recebendo "aulas" de seus colegas de time.

O Maicon ensinando o Serginho a andar de bicicleta.



oficialjairr | Instagrampic.twitter.com/KzRrQxsbw9 — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) January 17, 2024 O volante Jair registrou o momento em que o atacante tentava dar suas primeiras pedaladas. Ele estava sendo auxiliado pelo zagueiro Maicon e por um funcionário do Vasco.

Na infância, Serginho preferia a bola e optou por não aprender a andar de bicicleta. No entanto, ao ver seus colegas de time pedalando no Uruguai, o atacante quis se aventurar.

Serginho foi o herói da permanência do Vasco na Série A em 2023. O atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada.