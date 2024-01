Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - Foto: Marcelo Cortes/Famengo

Rio - O Vasco levará a partida contra o Volta Redonda, pela 12ª rodada do Campeonato Carioca, para Cariacica. Segundo o "ge", o clube do Sul do estado, visitante da partida, já deu o "ok" para a mudança de local e a FERJ deve oficializar a mudança nos próximos dias.

Essa será a quarta ocasião que o Vasco jogará uma partida para fora do estado do Rio. Além do jogo contra o Volta Redonda, o Cruz-Maltino mandará o jogo contra o Audax (7ª rodada) em Manaus e vai jogar como visitante contra Bangu (4ª rodada) e Nova Iguaçu (5ª rodada) em Brasília e Uberlândia, respectivamente.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira (18), quando vai até o São Januário, às 19h30, enfrentar o Boavista. A equipe será um misto de jogadores do profissional e do sub-20, sabendo que o elenco principal está em Punta del Este, no Uruguai, para a pré-temporada.