João Victor estava no Benfica, e assinou com o Vasco por cinco anos - Reprodução

Publicado 16/01/2024 12:47 | Atualizado 16/01/2024 12:59

Punta del Este - O zagueiro João Victor foi apresentado pelo Vasco nesta terça-feira (16), no Uruguai, durante a pré-temporada, e revelou que já se sente em casa. Além disso, o primeiro reforço da era Alexandre Mattos no Cruz-Maltino comentou a influência do lateral-esquerdo Lucas Piton na escolha pelo clube carioca.

"Clube tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão é muito boa. Os jogadores me receberam bem. Tenho aqui um dos maiores amigos meus no futebol, que é o Lucas Piton. Uma comissão que dá liberdade para conversar, tirar dúvidas, ouvir conselhos. Estou me sentindo muito bem, tenho certeza de que será um ano maravilhoso, um grupo muito unido, difícil de ver no futebol", declarou o jogador.

"(Amizade com Piton) começou no Corinthians, foi construída gradativamente. Hoje ele é um dos meus melhores amigos. Frequenta minha casa, frequento a casa dele. Quando surgiu o assunto de eu vir para cá, conversamos e ele disse: 'Irmão, pode vir de olhos fechados, você vai amar jogar aqui, no Rio de Janeiro, com essa torcida maravilhosa, que apoia muito'. Tenho certeza de que fiz uma boa escolha", completou João Victor.

O defensor, de 25 anos, estava no Benfica, de Portugal, e chega em definitivo ao Vasco com contrato de cinco anos. Ele comentou a vivência na Europa e disse que o fez enxergar o futebol de outra forma: "O diferencial de lá é o dia a dia em termos de dar 100%, porque se você não der você não vai jogar. Fora imposição física, alimentação. Infelizmente o futebol brasileiro está um pouco amador em relação à Europa. Não tem espaço para errar, tem sempre que estar focado em acertar".

João Victor também falou sobre como poderia contribuir com o Vasco. Ele garantiu ser um zagueiro rápido, com bom passe, e afirmou que gosta de romper linhas. Entretanto, se precisar, disse que dá "um chutão para a frente e segue o jogo". "Sou líder, não gosto de perder nenhum duelo, nenhuma disputa", reforçou.

"Sempre joguei pela direita, uma posição que me deixa mais confortável. Não conversamos muito sobre esquema tático ainda, acho que será conversado na véspera do jogo. Faz tempo que, infelizmente, não venho jogando, vou tratar esse amistoso como uma final de campeonato, vou dar meu máximo e mostrar para o torcedor que eu tenho qualidade e mereço estar aqui", acrescentou o novo zagueiro vascaíno.