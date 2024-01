Casa de Marquinhos do Sul, ex-atacante do Vasco, é inundada pela chuva - Reprodução

Publicado 16/01/2024 19:47

Marquinhos do Sul em treino do Vasco Marcelo Sadio/Vasco Rio - Ex-atacante do Vasco, Marquinhos do Sul foi um dos milhares de cariocas que sofreram com as consequências das fortes chuvas que atingiram o Rio no último fim de semana. Morador de Bento Ribeiro, na Zona Norte, um dos locais mais castigados, ele teve sua casa devastada pelo temporal.

Atualmente, Marquinhos joga pelo Mixto, de Cuiabá, e estava em Mato Grosso com a esposa e a filha no dia da chuva. Ele foi alertado por vizinhos, já na madrugada, de que sua casa estava sendo inundada.

Casa de Marquinhos do Sul, ex-atacante do Vasco, é inundada pela chuva Reprodução "A gente viu que já tinha alguns pontos de alagamento em Bento Ribeiro, começamos a ver como estava, ligamos. Eu estava tentando falar com o meu avô e não conseguia, já era umas 23h, 23h30. Liguei para uma vizinha nossa, ela falou: "Marquinhos, está chovendo muito, a rua já está alagada mas aqui dentro por enquanto está tranquilo". Beleza. ficamos preocupados, mas não tanto", disse o jogador em entrevista ao "ge".

"Depois ela mandou áudio dizendo que estava entrando água no terreno, e meu avô não acordava. Quando meu avô acordou, a água já estava entrando na casa. Começou a alagar tudo. Ele é idoso, quase 90 anos, não conseguiu botar nada para o alto", completou.

Desesperado com a situação, Marquinhos afirmou que procurou passagem para voltar imediatamente ao Rio, mas não conseguiu por conta do alto preço.

Casa de Marquinhos do Sul, ex-atacante do Vasco, é inundada pela chuva Reprodução "R$ 9 mil, como que faz para pagar? Tivemos que esperar, infelizmente. Esperamos a água abaixar para ver o que resolvia. Resumindo: a água entrou lá em casa na altura da barriga. Geladeira caiu, sofá foi coberto, pegou na TV, roupa, tudo, tudo, tudo. Eletrodomésticos, máquina de lavar cheia de lama. Perdemos tudo porque não teve como levantar nada. A única coisa que deu para salvar foi a TV da sala, que fica na parte alta, e só. O resto foi tudo. É só destruição, uma situação muito pesada", lamentou o atacante.

O jogador ainda revelou que, há cerca de cinco meses, ele e a esposa fizeram uma grande reforma na casa.

"Gastamos um dinheiro muito alto. Trocamos todas as fiações, era uma casa antiga, compramos todos os móveis, geladeira, sofá. A gente pegou todo nosso dinheiro e colocou dentro da casa. E perdemos literalmente tudo. Eu estava com medo de expor e as pessoas falarem: "Ah você joga bola, vai conseguir isso rápido". Mas não é dessa maneira, a gente constrói, é um sonho que está ali dentro. Quando acontece uma situação dessa sem esperar, é muito difícil", finalizou.