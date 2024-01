Praxedes celebra gol marcado em vitória do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Praxedes celebra gol marcado em vitória do VascoFoto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 16/01/2024 16:24

Rio - Agora é oficial: Praxedes seguirá no Vasco em 2024. Isso porque, nesta terça-feira, 16, o Cruz-Maltino informou que o empréstimo do meio-campista junto ao Red Bull Bragantino foi estendido por mais uma temporada.

Vale mencionar que, no acordo, o Red Bull Bragantino Bragantino incluiu uma cláusula que lhe permite negociar o volante em definitivo com a temporada em andamento. Caso isso aconteça, o vínculo com o Vasco seria encerrado imediatamente.

Caso deseje comprar os direitos federativos de Praxedes, o Vasco terá a preferência no negócio. Para isso, precisará ativar uma cláusula que lhe dá opção de compra por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,1 milhões).

Desde que chegou ao Gigante da Colina, em julho de 2023, Praxedes se tornou peça importante na equipe de Ramón Díaz. Na temporada passada, o meia disputou 21 jogos pelo Cruz-Maltino - 18 deles como titular -, marcou um gol e deu duas assistências.