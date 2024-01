Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia - Futel/Prefeitura Uberlândia

Estádio Parque do Sabiá, em UberlândiaFutel/Prefeitura Uberlândia

Publicado 16/01/2024 17:58

Rio - A partida entre Vasco e Nova Iguaçu, prevista para o dia 31 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, será disputada fora do Rio. As duas equipes entraram em acordo para que o confronto aconteça no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. A informação foi dada pelo site "ge".

A mudança de local deve ser oficializada em breve pela Federação de Futebol do Rio. O horário de 18h10 (de Brasília) será mantido.

O duelo com o Nova Iguaçu não será o único do Vasco fora do Rio durante o Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino também enfrentará o Bangu, em Brasília, e deve encarar o Audax em Manaus.

A estreia do Vasco no Carioca acontece nesta quinta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), contra o Boavista, em São Januário. A equipe será formada por jovens da base, uma vez que o time principal está realizando pré-temporada em Punta del Este.