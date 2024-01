Orellano em treinamento pelo Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/01/2024 10:29

Rio - De saída do Vasco, o atacante Luca Orellano, de 23 anos, está na mira do Barcelona, de Guayaquil. De acordo com informações do jornalista equatoriano Eduardo Erazo, o clube teria iniciado negociações com o Cruz-Maltino pela contratação do atacante.

O jornalista destaca, porém, que os pedidos do clube carioca pelo atacante foram considerados altos pelo Barcelona. O interesse do Vasco seria uma negociação em definitivo, já que Orellano não deseja permanecer no futebol brasileiro.

Na avaliação sobre o atacante, Eduardo Erazo citou o bom momento do argentino vestindo a camisa do Velez. Em 2022, ele foi um dos destaques do clube argentino que chegou até as semifinais da Libertadores.

Orellano foi o maior investimento do Vasco no ano passado e estava nos planos para 2024. O jogador custou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões) e assinou contrato até dezembro de 2025. Na última temporada, foram 23 jogos, um gol e uma assistência.