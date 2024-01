Walter Mazzantti foi o destaque do Huracán, da Argentina, em 2023, e é alvo do Vasco e Bahia - Divulgação/Huracán

Publicado 17/01/2024 12:58

Rio - O Vasco entrou na disputa pela contratação do atacante Walter Mazzantti, do Huracán, da Argentina. O jogador, de 27 anos, também é alvo do Bahia, de acordo com informações da imprensa argentina. Racing e Talleres monitoram a situação e estão interessados.

Walter Mazzantti marcou seis gols e deu três assistências em 36 jogos disputados na temporada 2022/23. No Campeonato Argentino, fez um gol em 15 partidas. Revelado no Tigres, da Argentina, teve passagens por Atlanta, do mesmo país, além do Huachipato, do Chile.

O atacante foi o destaque do Huracán na última temporada. O clube argentino foi o 26º colocado entre 28 equipes no Apertura, mas reagiu no Clausura sendo o líder do Grupo A, na frente do River Plate. Na classificação geral do Campeonato Argentino, ficou em 18º lugar.

O Vasco já acertou a contratação de quatro jogadores: os zagueiros Robert Rojas, ex-River Plate, e João Victor, ex-Benfica, e os atacantes Adson, ex-Nantes, e David, ex-Internacional. O clube também está próximo de acertar com Junior Sforza, do Newell's Old Boys, da Argentina.