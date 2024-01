Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 17/01/2024 23:58 | Atualizado 18/01/2024 00:04

Rio - O Vasco desistiu de contratar Juan Sforza, do Newell's Old Boys, e virou as atenções para Gustavo Cuellar, do Al-Shabab, da Arábia Saudita. O volante colombiano é um pedido da comissão técnica do Cruz-Maltino, que quer um jogador pronto para a posição de primeiro volante.

Juan Sforza jogador do Newells Old Boys Instagram Juan Sforza

A notícia da desistência do clube em Sforza foi dada primeiro jornalista argentino Hernán Cabrera. Já o interesse do Vasco em Cuellar foi dado inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

Vale lembrar que Sforza estava muito próximo do Gigante da Colina. O próprio técnico do Newell's Old Boys já havia dado como certa a saída do jogador para o Vasco

A negociação, contudo, ainda não tinha sido sacramentada. Em entrevista ao site "ge" nesta quarta-feira, 17, o presidente do clube argentino, Ignacio Astore, confirmou que o Newell's aceitou a oferta, mas não teve retorno do Vasco.

Cuéllar já trabalhou com Ramón Díaz no Al-Hilal Divulgação / Al-Shabab

Com isso e o pedido da comissão-técnica, o Cruz-Maltino foca em Cuellar. O volante, que está no Al-Shabab desde julho do ano passado , trabalhou com Ramón Díaz no Al-Hilal.