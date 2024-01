Diego Pereira é o elo entre a comissão técnica e o Departamento de Saúde e Performance do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/01/2024 11:59 | Atualizado 18/01/2024 12:15

O preparador físico do Vasco , Diego Pereira, exaltou a parceria existente entre Ramón e Emiliano Díaz no comando técnico do clube. Além disso, reforçou a mudança de mentalidade do elenco cruz-maltino após a chegada do argentino.

"A nossa cobrança interna é muito positiva. Ramón e Emiliano conseguem extrair o melhor de cada um da comissão. É uma pessoa fenomenal. O Emiliano é um cara que tem uma energia, uma positividade e um conhecimento gigante", declarou Diego, em entrevista ao 'ge'.

"Esses dois são uma combinação perfeita, que faz com que todos ao redor melhorem", completou.

O preparador já havia trabalhado com a dupla no Al-Nassr, dos Emirados Árabes. Em seguida, fez parte da comissão técnica do Al-Hilal e, então, foi convidado para vir ao Rio de Janeiro.

"O torcedor vascaíno pode ficar tranquilo, porque a gente tem um grupo extremamente batalhador. Com uma mentalidade que a cada dia muda. O Ramón e o Emiliano têm uma influência direta nisso. Eles são líderes, e isso puxa os atletas", garantiu.

Diego Pereira é o responsável por interligar a comissão técnica ao Departamento de Saúde e Performance do Vasco. É ele quem recebe dados dos jogadores e os repassa para Ramón e Emiliano, desde o nível de dores até o humor do atleta no dia.

Em 2023, inclusive, o Vasco esteve entre as três equipes com menos lesões no Campeonato Brasileiro. A ideia para este ano é diminuir ainda mais os números: "A nossa meta esse ano é ter mais performance e menos lesões. Mais exigência. Eu tento ser o elo entre comissão técnica e o Desp com as informações. Essa comunicação é fundamental".