Luca Orellano em treinamento pelo VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/01/2024 16:15

Após demonstrar seu desejo de deixar o futebol brasileiro, o nome de Luca Orellano, do Vasco, foi ventilado em diversos clubes internacionais. Um deles foi o Vélez Sarsfield, equipe onde jogou antes de se transferir ao Cruz-Maltino. O presidente do time argentino, Fabián Berlanga, entretanto, descartou um possível retorno do jogador de 23 anos, pelo fato de ser um atleta "caro".

“Luca Orellano não é uma possibilidade de chegar, porque o salário é muito caro e o clube não tem condições de pagá-lo”, afirmou Berlanga, em entrevista ao "Vélez a Fondo".

Orellano foi negociado pelo Vélez ao Vasco pela bagatela de três milhões de dólares (aproximadamente R$ 15,8 milhões na cotação da época). Com muitas expectativas após sua chegada, o argentino não conseguiu reproduzir seu melhor desempenho no Cruz-Maltino. Lesões e problemas com a adaptação ao futebol brasileiro fez com que o jogador encerrasse 2023 com um gol e uma assistência em 23 jogos.

Com isso, Orellano pediu para deixar o futebol brasileiro. O fato do Vasco buscar outros nomes estrangeiros para o elenco, como os volantes Sforza e Cuéllar e o atacante Luciano Rodríguez deve facilitar uma possível saída do argentino. Entretanto, nenhuma oferta satisfatória chegou à mesa do Vasco. Clubes como Boca Juniors e times dos Estados Unidos demonstraram interesse no atacante, porém, nenhuma negociação avançou até o momento.