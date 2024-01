Léo e Erick Marcus comemoram gol do Vasco na vitória sobre o San Lorenzo - Foto: Leandro Amorim | Vasco Da Gama

Publicado 19/01/2024 00:13 | Atualizado 19/01/2024 00:36

Uruguai - O segundo jogo do Vasco nesta quinta-feira, 18, também terminou com vitória. Com o elenco principal em campo, o Cruz-Maltino venceu o San Lorenzo por 1 a 0 no Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Este, pelo torneio amistoso Serie Río de La Plata. Após cruzamento na medida de Erick Marcus, o zagueiro Léo marcou de cabeça o único gol da noite.

De Payet para Erick Marcus, que cruza na área para Léo marcar de cabeça! #VASxSLO 1-0#SerieRioDeLaPlata#VascoDaGama pic.twitter.com/apuzALocUN — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 19, 2024

O time titular do Gigante da Colina, escalado pelo técnico Ramón Díaz, foi: Léo Jardim; Robert Rojas, Medel, João Victor e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Rossi, David e Vegetti.

Depois do primeiro tempo, Jair, Maicon, Léo, Paulo Henrique, Payet, Erick Marcus, Puma, Serginho, Julião e Rayan também entraram e tiveram minutos na partida.



O próximo compromisso do Vasco na Serie Río de La Plata acontecerá no próximo domingo, às 21h30, contra o Deportivo Maldonado (URU). A partida terá transmissão do Star+.



CAMPEONATO CARIOCA

Mais cedo, o Vasco fez a primeira partida oficial de 2024. Com os reservas e a garotada da base, o Cruz-Maltino venceu o Boavista por 2 a 0 em São Januário , pela primeira rodada da Taça Guanabara. Capasso e Leandrinho fizeram os gols desse jogo.

O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Carioca também será no domingo. O Gigante da Colina enfrentará o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Elcyr Resende, em Bacaxá.