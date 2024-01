Zagueiro Léo marcou o gol da vitória do Vasco sobre o San Lorenzo - Divulgação/Vasco

Zagueiro Léo marcou o gol da vitória do Vasco sobre o San LorenzoDivulgação/Vasco

Publicado 19/01/2024 14:46

Uruguai - Autor do gol da vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o San Lorenzo, na última quinta-feira (18), o zagueiro Léo saiu do banco de reservas e recebeu elogios da comissão técnica após a partida de pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Em entrevista coletiva, o zagueiro, que foi uma das principais contratações no início de 2023, revelou sentimento ruim com a última temporada do Cruz-Maltino e projetou evolução.

"Vou ser sincero. Todo mundo ficou incomodado ano passado. Não foi espetacular, temos que levar de aprendizado para não acontecer os mesmos erros. Não que só tiveram coisas ruins, é pegar o que foi bom para somar e não repetir o ano passado. No último jogo parecia que estava infartando, em certo momento estávamos rebaixando com o Vasco da Gama. Parar de falar do ano passado também, quero que esse ano seja só de coisas boas, que a torcida merece", disse.

Além do resultado positivo contra o San Lorenzo, o Vasco também venceu pela estreia no Campeonato Carioca. Com elenco alternativo, o time comandado por William Batista bateu o Boavista por 2 a 0. Léo destacou a importância.

"Quando a gente joga em um clube como o Vasco, independente do jogo é muito importante vencer. Criar cada vez mais essa mentalidade vencedora. Todo jogo o grupo entra à vera, para vencer. Para vestir essa camisa tem que dar o máximo", afirmou.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (21), novamente em dois compromissos. Às 20h30 (de Brasília) a equipe no Rio de Janeiro enfrenta o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada do Carioca, e às 21h30 joga amistoso contra o Deportivo Maldonado, no Uruguai, este com o time principal comandado por Ramón Díaz.

Confira outras respostas do zagueiro Léo:

Concorrência

"Importante é o grupo. Lá no Carioca, o time praticamente sub-20 conseguiu vencer. Importante para a gente também na sequência, voltar e juntar com quem está lá para tornar o Vasco um grupo ainda mais forte. Praticamente três times diferentes ontem e todo mundo correspondeu, isso mostra a força do elenco. Está sendo importante esse início. Jogos de ontem foi importante para dar oportunidade para todo mundo."

Superação

"Ano passado foi o ano mais difícil da minha carreira, mas me ensinou muito a nunca desistir. Foi difícil até para a minha família. É virar a página, levar de aprendizado, esse é um novo ano com novos objetivos."



Rojas e João Victor como novos companheiros

"Eleva o nível de competitividade. Competição sadia, todos querendo sua oportunidade. João Victor um grande cara, de caráter, todos vieram ajudar o Vasco. Importante deixar a vaidade de lado, porque o Vasco está acima de qualquer um aqui."