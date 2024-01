Vasco venceu o San Lorenzo por 1 a 0 em amistoso no Uruguai - Leandro Amorim/Vasco

Rio - O Vasco venceu o primeiro amistoso no Uruguai. Com gol do zagueiro Léo, o Cruz-Maltino derrotou o San Lorenzo, da Argentina, por 1 a 0, nesta quinta-feira (18), e conquistou o troféu Pablo Guiñazu. Após a partida, o auxiliar técnico Emiliano Díaz elogiou o desempenho da equipe, mas ressaltou a necessidade de reforçar o elenco para a temporada.

"Estamos muito contentes com o time que temos agora, mas todo mundo sabe que temos que reforçar. Sei que o Lúcio (Barbosa, CEO da SAF) e (Alexandre) Mattos (diretor executivo) estão fazendo um trabalho impressionante. O grupo sabe e todo mundo sabe que precisamos reforçar", disse o auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (21) em duas competições diferentes. O time reserva entra em campo pelo estadual, contra o Sampaio Corrêa, às 20h30 (de Brasília), em Saquarema, enquanto o time principal enfrenta o Deportivo Maldonado, no mesmo horário, em amistoso no Uruguai.