AdsonDivulgação / Nantes

Publicado 19/01/2024 22:03

Rio - Na noite desta sexta-feira, 19, Adson desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco. Ainda no aeroporto do Galeão, o atacante conversou com a imprensa para falar sobre o acerto com o Gigante da Colina. Ele celebrou a oportunidade de jogar no Cruz-Maltino e exaltou o clube.

"Estou muito feliz de chegar ao Vasco. Todo jogador sonha em jogar em clubes grandes, e o Vasco é um clube gigante. Eu estou muito feliz, a minha família está muito feliz", disse Adson.

O jogador, de apenas 23 anos, estava no Nantes, da França. O clube europeu aceitou a proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões), e o negócio teve um final feliz.



"Meus representantes falaram que eles tinham me procurado. Recebi uma ligação do Alexandre Mattos, que me falou sobre o projeto. Gostei muito da ideia. Como falei, o Vasco é um time gigantesco. Todos os jogadores sonham em jogador em clubes grandes como o Vasco. Estou muito feliz, espero fazer um excelente trabalho e representar muito bem a torcida vascaína", completou Adson.

Adson foi revelado pelo Corinthians antes de ir para a Europa Divulgação / Nantes

RECADO PARA A TORCIDA

"Espero que esse ano e o tempo que eu estiver aqui seja um tempo abençoado. Espero que possa conquistar vários títulos e todos os nossos objetivos. E quem sabe o meu nome entrar na história de um clube tão grande, ficaria muito lisonjeado".

SITUAÇÃO FÍSICA

"Tem um tempinho que não jogo. Estou ainda sem ritmo de jogo, mas acho que com adaptação e os treinamentos, isso logo muda".