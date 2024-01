David Corrêa é o novo reforço do Vasco para a temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 20/01/2024 15:42 | Atualizado 20/01/2024 16:14

Novo reforço do Vasco para a temporada, o atacante David, que agora quer ser chamado de David Corrêa, foi apresentado hoje como novo jogador do Cruz-Maltino. Ele, que chega por empréstimo de um ano do Internacional, com obrigação de compra de 65% dos direitos econômicos por 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões) se disputar pelo menos 60% das partidas nesta temporada, admitiu ser torcedor do clube.

"É um honra estar aqui no Vasco. Vem de família esse carinho pelo Vasco. Todo mundo é vascaíno. Minha família é toda vascaína e eu também, lógico. É um orgulho fazer parte disso, ainda mais hoje, quando o Vasco é visto de outros olhos", revelou o atacante.

David Corrêa, que usará a camisa 7 do Vasco, também projetou como será seu ano no clube. O atacante enalteceu a comissão técnica comandada por Ramón Díaz e o elenco cruz-maltino, afirmando que ele também tem muito a evoluiu e conta com a ajuda dos companheiros para chegar nesse objetivo.

"O Vasco vem numa crescente e mostrou isso no segundo turno do Brasileiro. Fez uma grande campanha. Da comissão técnica não preciso falar, me deixou muito à vontade e vem dando muita confiança. Tenho certeza que teremos um bom ano", afirmou David.



"Eu tenho muito a melhorar, o elenco é qualificado e vai me ajudar bastante nesse crescimento. A confiança é algo que não pode faltar a um jogador. Com ela, as coisas fluem. Estou me preparando muito para crescer, ter uma sequência e ajudar o Vasco", complementou.

Além de David Corrêa, o Vasco acertou a contratação de outros três jogadores para a temporada: os zagueiros João Victor e Robert Rojas, que já foram anunciados pelo clube, e o ponta Adson, que deve ser oficializado como novo reforço em breve. Além deles, o Cruz-Maltino também negocia com o volante Cuéllar, ex-Flamengo e que atualmente defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita.