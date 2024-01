Vasco venceu o San Lorenzo por 1 a 0 em amistoso no Uruguai - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/01/2024 21:40

Rio - O Vasco deve ter mudanças para o segundo e último amistoso no Uruguai. O técnico Ramon Díaz deve promover a entrada dos jogadores Léo, Paulo Henrique, Jair e Payet no time titular para a partida contra o Deportivo Maldonado, neste domingo (21), às 21h30 (de Brasília), em Punta del Este. A informação é do "ge".

Léo, Paulo Henrique, Jair e Payet começaram como reservas na vitória sobre o San Lorenzo, da Argentina, por 1 a 0. Eles treinaram como titulares na atividade deste sábado (20) e devem iniciar a partida contra o Deportivo Maldonado.

A provável escalação do Vasco para enfrentar o Deportivo Maldonado tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Piton; Jair, Paulinho e Payet; Vegetti e David.

O Vasco entrará em campo em dose dupla neste domingo. Além do amistoso em Punta del Este, no Uruguai, o time reserva, formado pela maioria de jogadores da base, enfrenta o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara.