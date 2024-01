Juan Sforza, jogador do Newell's Old Boys - Instagram Juan Sforza

Publicado 21/01/2024 16:27

Rio - Apesar da insistência, o Vasco não conseguiu concretizar a contratação do volante Cuéllar, do Al-Shabab. Mesmo com o interesse do colombiano em defender o Cruz-Maltino, os árabes fizeram jogo duro e decidiram não liberá-lo neste momento. Com isso, o time de São Januário voltará à carga por Juan Sforza, do Newell’s Old Boys. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Sforza chegou a estar verbalmente acertado com o Vasco, que pagaria em torno de 4 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mas as conversas travaram após o time carioca definir Cuéllar como prioridade. Agora, a diretoria reabrirá negociações com o Newell’s e a tendência é que o volante de 21 anos seja contratado.

O nome de Sforza nunca foi vetado pela comissão técnica do Vasco. No entanto, entre ele e Cuéllar, a preferência pelo colombiano era clara. Mesmo assim, o argentino é tratado como um jogador talentoso e que pode render, caso seja lapidado.

Até o momento, o Vasco anunciou três contratações para 2024: os zagueiros Rojas e João Victor, e o atacante David. O meia-atacante Adson, ex-Corinthians e atualmente no Nantes, tem acordo encaminhado.