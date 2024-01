Os jogadores do Vasco se reuniram após levar 2 a 0 e buscaram a reação, mas cederam o empate - Matheus Lima/Vasco

Os jogadores do Vasco se reuniram após levar 2 a 0 e buscaram a reação, mas cederam o empateMatheus Lima/Vasco

Publicado 21/01/2024 22:34

Rio - Com time alternativo, o Vasco empatou com o Sampaio Corrêa por 3 a 3, neste domingo (21), no Elcyr Resende, em Saquarema, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O Gigante da Colina começou perdendo por 2 a 0, virou o placar, mas cedeu o empate e não evitou o tropeço. Barros, Orellano e Paixão marcaram os gols dos vascaínos, enquanto Max, Marcelo e Gabriel Agú fizeram para o Galinho da Serra.

O Vasco somou um ponto e, agora, é o terceiro colocado com quatro pontos. Já o Sampaio Corrêa somou o seu primeiro ponto no Carioca e ocupa o nono lugar, com um. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), contra o Madureira, em São Januário. O Galinho da Serra, por sua vez, encara a Portuguesa-RJ, quarta-feira (24), às 19h, no Luso-Brasileiro.

O jogo

Com time reserva, o Vasco começou a partida controlando a posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em oportunidades. O Sampaio Corrêa, por sua vez, se defendia bem e levava perigo em contra-ataque. O Galinho da Serra abriu o placar aos 21 minutos após falha do goleiro Halls, que perdeu a bola ao tentar driblar o atacante Max.

O Vasco parecia perdido, não criava oportunidades e demonstrava desorganização. O Sampaio Corrêa aproveitou para ampliar aos 36 minutos com o volante Marcelo. Após boa jogada de Max pela esquerda, o meio-campista tentou três vezes até conseguir estufar a rede. Nos acréscimos da primeira etapa, o Cruz-Maltino descontou com Barros e seguiu vivo na partida.

O gol nos acréscimos deu ânimo e esperança para o Vasco. O Cruz-Maltino retornou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva e não demorou para virar. Orellano, logo aos seis minutos, fez boa jogada pela direita, levou para o meio e bateu colocado no ângulo do goleiro para empatar. Orellano voltou a ser decisivo aos 16, quando cobrou falta na medida para Paixão anotar o terceiro.

Após virar o placar, o Vasco quase anotou o quarto gol com Barros, de bicicleta, mas a bola acertou a trave. Apesar de sofrer a virada, o Sampaio Corrêa conseguiu reagir e chegou ao gol de empate com Gabriel Agú, aos 27 minutos da etapa final. O meio-campista invadiu a área, levou para o pé direito e soltou a bomba no ângulo de Halls. No fim, o Vasco ameaçou uma pressão, mas não evitou o tropeço.

Sampaio Corrêa 3 x 3 Vasco

Data e horário: 21/01/2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Vasco: Halls; Miranda (Paulinho Silva, min. 24'/2ºT), Capasso (Victão, min. 34'/2ºT), Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo (Guilherme Estrella, min. 34'/2ºT), Barros, Mateus Carvalho e De Lucca; Orellano e Paixão. Técnico: William Batista

Sampaio Corrêa: Diogo; Yago Rocha (Octávio, min. 23'/2ºT), Pablo, Eduardo Thuram e Paulo Vitor; Eduardo Rosado (Rodrigo Dantas, min. 10'/2ºT), Marcelo e Alexandre Souza (Gustavo Tonoli, min. 10'/2ºT); Hugo Cabral, Davi Santos (Roberto, min. 22'/2ºT) e Max (Gabriel Agú, min. 12'/2ºT). Técnico: Silvestre dos Anjos

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Naiara Mendes Tavares

Gols: Max, aos 21' do 1ºT (1-0); Marcelo, aos 36' do 1ºT (2-0); Barros, aos 47' do 1ºT (2-1); Orellano, aos 6' do 2ºT (2-2); Paixão, aos 16' do 2ºT (2-3); Gabriel Agú, aos 27' do 2ºT (3-3)

Cartão amarelo: Capasso e Barros (VAS); Octávio (SCO)