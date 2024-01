Gary Medel - Leandro Amorim / Vasco

Gary MedelLeandro Amorim / Vasco

Publicado 22/01/2024 09:29 | Atualizado 22/01/2024 11:22

Uruguai - O elenco principal do Vasco derrotou o Deportivo Maldonado, neste domingo, por 1 a 0, em em Punta del Este, no Uruguai, e venceu seu segundo jogo na pré-temporada no país vizinho. Apesar disso, um dos destaques da equipe, o volante Gary Medel reforçou a necessidade de reforços para o Cruz-Maltino.

"O Vasco sempre briga por títulos. Espero que chegue reforços, porque precisamos de reforços. Temos que seguir melhorando. Espero que o mais rapidamente possível", afirmou.

O chileno aproveitou para elogiar a preparação do Vasco e também a atuação contra a equipe uruguaia.

"O grupo está muito bem, em boa forma, competimos com equipes diferentes, tivemos uma partida complicada, mas conseguimos duas vitórias. Isso é muito importante para o que vem pela frente", concluiu.