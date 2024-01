William Batista - Matheus Lima/Vasco

22/01/2024

Rio - O Vasco demitiu, na tarde desta segunda-feira (22), William Batista, técnico do sub-20 que comandou a equipe profissional formada por reservas e garotos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal está no Uruguai. A informação foi divulgada pelo site "ge".

No Carioca, William esteve à beira do campo na vitória sobre o Boavista e no empate com o Sampaio Corrêa. O treinador estava no sub-20 do Cruz-Maltino desde novembro de 2022 e colecionava 29 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas em 44 jogos com os garotos do clube carioca. Pela categoria, foi campeão da Copa Xerém, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, da Recopa Carioca e da Copa Retrô, colecionando mais títulos do que derrota.

O bom trabalho nas categorias de base fez com que William se valorizasse no mercado. No fim do ano passado, ele recebeu sondagem para comandar o time profissional do América-MG, mas preferiu permanecer no Vasco.

Ao todo, William Batista assumiu o time profissional do Vasco de forma interina em cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Além dos dois primeiros jogos no Carioca deste ano, ele comandou o Cruz-Maltino em três jogos no Brasileirão do ano passado, logo após a demissão de Maurício Barbieri.