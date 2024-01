Paulinho e o restante dos titulares do Vasco retornam ao Rio de Janeiro para disputa do Cariocão - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 22/01/2024 12:25 | Atualizado 22/01/2024 13:28

Uruguai - Chegou ao fim a pré-temporada do Vasco em Punta del Este, no Uruguai. O Cruz-Maltino disputou dois amistosos no país, contra San Lorenzo e Deportivo Maldonado, e saiu vitorioso em ambos pelo placar de 1 a 0. Paulinho, meia do time carioca, avaliou e destacou a importância do período de treinamentos fora do Brasil para o restante do ano.

"Balanço muito importante. Foram dias de muito trabalho. Acho que evoluímos bastante, mas ainda temos muito a evoluir", declarou, em entrevista à Vasco TV.

Enquanto o elenco principal do Vasco se preparava no Uruguai, jogadores menos utilizados por Ramón Díaz se juntaram aos meninos da base para a disputa do Campeonato Carioca. Agora, com o retorno para o Rio de Janeiro, os titulares do Cruz-Maltino entrarão em campo pelo estadual.

"Já temos um grande jogo na quinta-feira. Precisamos dar continuidade ao trabalho e melhorar todos os dias. Se Deus quiser, começaremos da melhor forma possível", destacou Paulinho.

O Vasco enfrenta o Madureira, na próxima quinta-feira (25), às 21h30, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Atrás de Botafogo e Flamengo, o Cruz-Maltino está invicto na competição, com uma vitória e um empate.