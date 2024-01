Lucas Eduardo é o capitão da equipe sub-20 do Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 22/01/2024 15:25 | Atualizado 22/01/2024 16:14

Rio - O Vasco acertou a renovação do contrato do volante Lucas Eduardo, de 20 anos, formado nas categorias de base. O jogador assinará novo vínculo com validade janeiro de 2027, com multa para o futebol europeu no valor de 60 milhões de Euros (R$ 322 milhões na cotação atual) e de R$ 53 milhões para clubes do Brasil.

O jovem recebeu oportunidade na estreia do Cruz-Maltino no Campeonato Carioca, contra o Boavista, entrando no segundo tempo da vitória por 2 a 0. A tendência é de seu retorno ao elenco da base, mas com participações pontuais em atividades de Ramón Díaz, que volta do Uruguai com o elenco principal após calendário de pré-temporada.