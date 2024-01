Fred - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 23/01/2024 10:30 | Atualizado 23/01/2024 10:33

Rio - Em busca da contratação de um volante, o Vasco teve outro nome ventilado como possível reforço. O brasileiro Fred, de 30 anos, que atua no Fenerbahçe, estaria sendo disputado pelo Cruz-Maltino, pelo Palmeiras e pelo Internacional. As informações são do portal turco "Sabah Spor".

O volante foi contratado pelo Fenerbahçe no começo da atual temporada europeia em operação que envolveu algo em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na época). Ele deixou o Manchester United após cinco temporadas.

Até o momento, Fred entrou em campo em 21 partidas pelo seu clube na atual temporada. Além do United, o volante também teve passagens por Shakhtar Donetsk e foi revelado pelo Internacional. Ele defendeu a seleção brasileira na última Copa do Mundo.

A contratação de um volante é prioridade do Vasco para a temporada atual. O Cruz-Maltino tinha negociações avançadas com Juan Sforza, do Newell’s Old Boys, porém, acabou esfriando o interesse por priorizar Gustavo Cuéllar, do Al-Shabab. A negociação com o colombiano acabou não evoluindo.