David Corrêa é o novo reforço do Vasco para a temporadaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 23/01/2024 21:26

Rio - O atacante David, do Vasco, está regularizado para jogar o Campeonato Carioca de 2024. O nome do jogador foi publicado tanto no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, quanto no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas), da Ferj.

Reforço para a temporada, David foi anunciado pelo Cruz-Maltino no dia 7 de janeiro. O atacante pertence ao Internacional e está emprestado ao Vasco até o fim de dezembro.

o Deportivo Maldonado . Vale lembrar que ele esteve com o grupo na pré-temporada no Uruguai. Além disso, foi titular nos dois amistosos que o Vasco disputou em Punta del Este, contra o San Lorenzo

Em tempo: com David à disposição, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Madureira em São Januário. A partida é válida pela terceira rodada da Taça Guanabara.