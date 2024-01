Marlon Gomes - Joilson Marconne/CBF

Publicado 23/01/2024 18:20

Rio - Apesar de estar integrando o grupo da seleção brasileira, que está na Venezuela para disputar o Pré-Olímpico, o volante Marlon Gomes, de 20 anos, está atendo as movimentações do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela sua contratação. De acordo com informações da "Itatiaia", o jovem deseja a transferência e já tem um acordo salarial com clube ucraniano.

Falta ainda um "ok" do Vasco que ainda negocia com o Shakhtar Donetsk os valores. O clube carioca deseja receber uma proposta superior a 12 milhões de euros (cerca de R$ 63,3 milhões). O Cruz-Maltino já recusou uma oferta de um clube inglês neste valor. A multa de Marlon é de 16 milhões de euros (R$ 85,5 milhões).

O jovem, de 20 anos, tem contrato até dezembro de 2026. Em uma negociação, o Vasco teria direito a 85% dos seus direitos econômicos, o restante fica com o Nova Iguaçu, clube que Marlon Gomes defendeu nas categorias de base.

O Vasco já realizou recentemente uma venda de um jovem jogador que fazia parte do elenco em 2023. O Cruz-Maltino acertou a transferência de Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48,9 milhões).